il y a 1h

Genève

Six détenus de Champ-Dollon positifs au Covid-19

Le cas initial a été détecté la semaine passée. Certains cours sont suspendus. Les repas sont livrés par les HUG. Les horaires des visites sont adaptés.

de Jérôme Faas

La prison de Champ-Dollon est située à Puplinge. TDG

Six détenus incarcérés à la prison genevoise de Champ-Dollon ont été testés positifs au Covid-19 la semaine dernière. Porte-parole de l’Office cantonal de la détention, Laurent Forestier confirme cette information et indique que le premier prisonnier dont la maladie a été détectée travaillait à l’atelier cuisine. Par conséquent, en raison des mises en quarantaine (tant de détenus que d’agents de détention et de personnel encadrant) qui en ont découlé, la prison ne disposait plus d’assez de personnel pour préparer à manger. Les HUG ont donc repris le flambeau. «Une telle situation est anticipée, précise Laurent Forestier. Nous avons toujours un jour d’avance et l’hôpital est en mesure de nous livrer 1000 repas.»

Visites maintenues

Les formations dispensées par des intervenants extérieurs ont par ailleurs été suspendues en fin de semaine passée et jusqu’à nouvel avis. Les quatre professeurs (mathématiques, français, anglais, ainsi qu’un enseignant réservé aux femmes) de l’association Auxilia ont ainsi été priés d’interrompre leurs enseignements, indique son président Dominique Boillat.

En outre, les horaires de visites, notamment celles des avocats, ont été aménagés. Il existe dorénavant des créneaux horaires distincts pour chacune des trois ailes de la prison. «Nous voulons éviter de mélanger les détenus», explique Laurent Forestier. Il précise par ailleurs que les visites, y compris celles des proches, «sont maintenues et l’ont toujours été», moyennant bien sûr un certains nombre d’adaptations, horaires et physiques.

Dix jours dans un sas

Les six cas détectés ont été placés en isolement. «Il existe en outre un système de sas où tous les nouveaux arrivants sont placés durant dix jours, détaille-t-il. Et dès qu’il existe une suspicion, on teste. La détection des cas de la semaine passée démontre que les processus fonctionnent.»

Neuf cas depuis mars