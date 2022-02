Mozambique : Six disparus dans des crues après la tempête Ana

Le passage de la tempête Ana a frappé le Mozambique, faisant plusieurs victimes qui se sont noyées en traversant une rivière.

Six personnes, qui tentaient de traverser des cours d’eau en crue à bord d’embarcations en bois après le passage de la tempête Ana, sont portées disparues au Mozambique, selon la police mardi. Quelques jours après la tempête tropicale qui a fait près de 90 morts la semaine dernière à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, le Zambèze et son affluent le Revuboe ont continué à gonfler avec des pluies continues. Un pont s’est effondré sur le Revuboe, obligeant les gens à traverser le cours d’eau en bateau.