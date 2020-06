Vaud – Bébé maltraité à mort

Six et douze ans de prison requis contre les parents

Un nourrisson a succombé aux sévices infligés par ses géniteurs. Le procureur a réclamé de lourdes peines contre eux.

Douze ans et six ans de prison ferme, suivis d'une expulsion, pour avoir maltraité jusqu’à la mort leur bébé de 11 mois : les parents tortionnaires sauront cette semaine si le Tribunal criminel de Lausanne, siégeant à Renens pour l’occasion, va suivre le procureur Jérémie Muller et les condamner aux lourdes peines qu’il a réclamées.