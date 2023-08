pour en savoir plus sur le plancton: Six étudiants à l’assaut d’un défi océanique et scientifique

Fendre les vagues d’une rive de l’Atlantique Nord à l’autre, de la France aux Tropiques, en flirtant avec l’air glacial du cercle polaire: un équipage de six étudiants de l’EPFL, âgés entre 20 et 24 ans, naviguera dès octobre et durant douze mois sur l’océan. Ils étudieront le plancton, organisme représentant 98% de la biomasse marine, très méconnu des sphères scientifiques. L’objectif de l’expédition Atlantea, de l’association Sailowtech , est ailleurs: «Notre but à terme est de faire de la science embarquable en pleine mer», explique Andréa Montant, seconde capitaine à bord du voilier Carlina.