Football : Six femmes parmi les arbitres qui iront au Mondial 2022

La FIFA a dévoilé jeudi, la liste des 105 arbitres qui officieront à la Coupe du monde au Qatar. Pour la première fois de l’histoire, six femmes y figurent.

Six femmes figureront pour la première fois parmi les 105 arbitres de la prochaine Coupe du monde masculine de football au Qatar, a annoncé jeudi, la FIFA. Trois d’entre elles – Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita – ont été désignées parmi les 36 arbitres de champ, alors que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt officieront aux côtés de 66 autres arbitres assistants.