Guerre en Ukraine : Six fois plus d’entreprises liées à la Russie en Suisse depuis 2005

Des données récoltées par le «Tages Anzeiger» montent comment ont évolué les intérêts économiques russes en Suisse.

Le négoce de matières premières a attiré de nombreux entrepreneurs et entreprises russes en Suisse, ces dernières années. C’est ce que révèle le «Tages Anzeiger» qui a compilé et analysé des données de la société Crif SA, tirées du registre du commerce. Entre 2005 et 2022, six fois plus d’entreprises implantées en Suisse ayant au moins une personne influente de nationalité russe en son sein ont été comptabilisées. Leur nombre est passé de 330 à 2100.