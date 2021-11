Passé colonial : Six Groenlandais demandent une compensation au Danemark

En 1951, 22 enfants du Groenland avaient été choisis pour déménager au Danemark métropolitain, y être «éduqués» avant de former l’élite danoise sur leur île. Il n’en a rien été.

Ils devaient constituer l’élite danophone du Groenland: en 1951, 22 enfants inuits avaient été séparés de leurs familles et envoyés au Danemark, alors la puissance coloniale. Les six encore en vie aujourd’hui veulent désormais obtenir réparation auprès de l’État danois, qui avait présenté des excuses il y a un an.

«Ils ont perdu leur vie de famille, leur langue, leur culture et leur sentiment d’appartenance», a expliqué, lundi, au quotidien «Politiken», leur conseil, Mads Pramming. «Il s’agit d’une violation de leur droit à la vie privée et familiale, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme», a-t-il ajouté.

35’000 francs chacun

En 1951, on avait fait, à ces 22 enfants déracinés, la promesse d’une vie meilleure, de parler danois et d’un retour au Groenland pour en constituer la future élite, dans le cadre d’un accord entre Copenhague et Nuuk, la capitale groenlandaise. Au Danemark, les enfants ont été privés de contact avec leurs proches et, une fois rentrés, ils ne furent pas renvoyés chez eux, mais placés dans un orphelinat, alors qu’ils n’étaient pas … orphelins. Plusieurs d’entre eux ne reverront jamais leur famille.