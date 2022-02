Belgique : Six heures de galère à 32 mètres du sol

Les passagers d’un grand huit tombé en panne à… La Panne ont vécu un interminable calvaire, samedi. L’échelle des pompiers était trop courte pour permettre une intervention rapide.

C’est arrivé à La Panne, et ça ne s’invente pas. Un incident est survenu samedi à Plopsaland, un parc d’attractions belge situé près de la ville française de Dunkerque. Pour une raison encore inconnue, le grand huit baptisé «Ride to happiness» («voyage vers le bonheur») est tombé en panne alors que quatre nacelles étaient en plein parcours. Les neuf malheureux passagers – des adolescents et des adultes – se sont donc retrouvés coincés à 32 mètres de hauteur, dans le froid, vers 17h30.