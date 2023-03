Canada: 6 Indiens et Roumains meurent en tentant d’entrer aux États-Unis

Un deuxième enfant de la famille roumaine, dont le passeport a été trouvé sur l’un des corps, n’a pas encore été retrouvé, et la police continue ses recherches.

Six personnes, dont un enfant, issues de deux familles, l’une canado-roumaine et l’autre indienne, ont été retrouvées mortes dans un marais près de la frontière après avoir tenté d’entrer illégalement aux États-Unis, a annoncé la police canadienne vendredi. Leurs corps avaient été découverts jeudi près d’un bateau renversé appartenant à un homme toujours porté disparu de la communauté autochtone d’Akwesasne, a déclaré Lee-Ann O’Brien, chef adjoint de la police locale, lors d’une conférence de presse.

«Les six personnes semblent être de deux familles, l’une d’origine roumaine et l’autre de nationalité indienne», a-t-elle dit, ajoutant que l’enfant décédé avait moins de 3 ans. «Nous pensons qu’elles tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis depuis le Canada», a-t-elle affirmé. Un deuxième enfant de la famille roumaine, dont le passeport a été trouvé sur l’un des corps, n’a pas encore été retrouvé, et la police continue ses recherches, a indiqué Lee-Ann O’Brien.