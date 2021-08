Arabie saoudite : Six jeunes hommes arrêtés pour avoir harcelé une touriste

Les suspects encourent jusqu’à dix ans de prison pour avoir agressé par des signes et verbalement une étrangère, ont annoncé lundi les autorités.

«Une enquête a été lancée contre six citoyens âgés d’une vingtaine d’années, concernant l’incident de leur rassemblement autour du véhicule d’une touriste étrangère qu’ils ont harcelée verbalement et par des signes», a déclaré une source du ministère public citée par l’agence de presse officielle SPA, sans donner plus de détails sur l’identité de la touriste.