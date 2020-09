Haute-Savoie (F) : Six kilos de cannabis dans le réservoir

Deux trafiquants de drogue arrivant d’Espagne ont été arrêtés la semaine passée à proximité de Genève.

Les forces de l’ordre françaises ont interpellé mercredi 16 septembre, sur une aire d’autoroute de l’Ain (F), deux trafiquants qui remontaient du cannabis depuis l’Espagne. Ils opéraient, rapporte «le Dauphiné libéré», selon la méthode du go slow, soit une voiture ouvreuse suivie par celle chargée du transport. Le véhicule a été démonté à la douane de Bardonnex avec le soutien des gardes-frontière suisses. La drogue, soit six kilos de résine, a été débusquée dans le réservoir à essence du véhicule. Les deux hommes, un Marocain de 52 ans domicilié en Espagne et un Algérien de 41 ans vivant à Gaillard (F), ont été condamnés lundi à 18 mois de prison. (jef)