Birmanie : Six manifestants tués par les forces de sécurité

La Birmanie fait face à une escalade des tensions de plus en plus violente. Et pour cause, six manifestants pro-démocratie ont été tués mercredi, par les forces de l’ordre, a-t-on appris de sources médicales.

AFP

Six manifestants pro-démocratie ont été tués mercredi, en Birmanie, par les forces de sécurité qui poursuivent leur répression meurtrière contre les opposants au coup d’Etat.

«Mon équipe a réceptionné les corps de trois hommes et d’une femme», à Monywa, dans le centre du pays, a indiqué le secouriste Myo Min Tun. D’autres sources médicales ont confirmé à l’AFP ces décès. Deux autres manifestants ont été tués à Mandalay, d’après un docteur de l’hôpital où les victimes ont été transportées.