Mer Méditerranée: six migrants meurent noyés au large du Maroc

Les conditions météo et l’incapacité du passeur à manœuvrer après l’échouage de son embarcation sur des rochers ont causé la mort de six personnes.

Mais les mauvaises conditions météorologiques en Méditerranée, une mer agitée et l’incapacité du passeur à manœuvrer après l’échouage de son embarcation sur des rochers ont entraîné la mort par noyade de six passagers, tandis que 48 autres ont réussi à atteindre le rivage, a ajouté la même source. Les autorités locales, les gendarmes et des agents de la Protection civile, accompagnés d’équipes médicales, ont apporté les premiers secours aux rescapés et repêché les victimes.