Suisse : Six milliards en jeu pour renouveler la flotte aérienne de l’armée

Après l’échec de l’achat des avions Gripen en 2014, le peuple suisse est à nouveau appelé à voter pour ou contre l’acquisition d’avions de combats.

La Suisse doit renouveler sa flotte d’avions de combat. Les appareils en service actuellement seront en fin de vie d’ici 2030. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent acquérir de nouveaux avions pour six milliards de francs. Les opposants y voient une dépense inutile. Le peuple tranchera le 27 septembre.

La votation porte sur le montant maximal destiné à l’achat des avions de combat qui remplaceront les 26 F-5 Tiger et les 30 F/A-18 de l’armée. Les premiers, acquis en 1978, sont déjà obsolètes. Ils ne peuvent voler que de jour et par temps clair, et ne servent plus qu’à l’instruction. Les seconds atteindront leur limite dans une dizaine d’années.