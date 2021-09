Politique : Six mois après les élections, les Pays-Bas sont tout près d’avoir un gouvernement

Aux Pays-Bas, le Premier ministre sortant Mark Rutte se dirige vers une répétition de sa coalition précédente. Les partis ont fait une avancée notable vers un accord.

Sigrid Kaag, qui visait à former un nouveau cabinet, plus progressif, a fini par lever son opposition à reformer la même coalition à la tête du pays, afin d’éviter de devoir rappeler les électeurs aux urnes. «Personne ne veut de nouvelles élections. Elles paralysent la politique pendant au moins six mois», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. «Nous allons négocier!»