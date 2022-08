Europe : Six mois de guerre en Ukraine et toujours aucun signe de fin

Dans un complexe de bunkers souterrains, entouré d’obstacles anti-char rouillés et rempli de chats et de chiens errants, ses camarades se versent des bols copieux de soupe chaude.

La Russie a déclenché son attaque sur l’Ukraine le 24 février, tentant de s’emparer de la capitale Kiev dans une offensive éclair. Mais les forces ukrainiennes ont opposé une résistance farouche, obligeant les troupes russes à la retraite et déplaçant les combats vers le bassin du Donbass, dans l’est du pays, et dans son sud agricole. L’Ukraine, depuis quelques semaines, annonce une contre-offensive dans le sud, retardée, selon Kiev, par la lenteur des livraisons d’armes occidentales.

Interrogé sur ses espoirs pour l’avenir durant une visite à Odessa (sud de l’Ukraine) vendredi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a fermé les yeux, ralenti ses propos, et évoqué une «situation très difficile, où les perspectives de paix ne sont pas évidentes».

«Détruire tout ce qui est ukrainien»

À Mykolaïv, important centre régional qui comptait presque un demi-million d’habitants avant l’offensive russe, la guerre semble n’avoir plus rien de neuf. Les affiches de soutien aux troupes ont été détrempées par l’hiver, déchirées par les vents du printemps et blanchies par la chaleur de l’été. Les coutures des sacs de sable empilés autour des barrages commencent à se déchirer et des herbes sauvages poussent dans les interstices.