Corée du Sud : Cinq morts dans l’incendie d’un tunnel routier

Cinq personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées après qu’un accident entre un bus et un camion eut provoqué un énorme incendie dans un tunnel d’autoroute à la périphérie de Séoul, ont indiqué les pompiers locaux à l’AFP. Les images de la scène diffusées par les médias sud-coréens montrent d’immenses flammes et des panaches de fumée s’élevant du tunnel, tandis que des centaines de pompiers luttent pour maîtriser l’incendie.

Cet accident mortel survient deux mois à peine après que 156 personnes, pour la plupart des jeunes gens, ont été tuées dans un mouvement de foule lors de la fête d’Halloween, dans le quartier cosmopolite d’Itaewon. La transformation rapide de la Corée du Sud, d’un pays pauvre et ravagé par la guerre en la quatrième économie d’Asie et une démocratie florissante, est une grande source de fierté nationale. Néanmoins, une série de catastrophes évitables – notamment le mouvement de foule d’Itaewon et le naufrage du ferry Sewol qui a tué plus de 300 personnes en 2014 – a ébranlé la confiance du public. De nombreux Sud-Coréens se demandent si les normes de sécurité et les réglementations ont été ignorées dans la course au développement, le long bilan des accidents laissant un sentiment d’amertume et de méfiance.