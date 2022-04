Somalie : Six morts dans un attentat dans un restaurant à Mogadiscio

Une explosion a touché un restaurant de la capitale de la Somalie vendredi, quelques jours après une attaque au mortier qui a visé lundi le Parlement somalien.

Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, mènent une insurrection contre l’État somalien depuis plus de dix ans et ont, ces derniers mois, intensifié leurs attaques. (Image d’illustration)

Six personnes ont été tuées vendredi à Mogadiscio dans un attentat suicide visant un restaurant en bord de plage, qui accueillait notamment le chef de la police somalienne et des élus, a-t-on appris auprès des secours et de la police. Les responsables n’ont pas été blessés dans l’explosion, qui a provoqué un incendie à l’intérieur du bâtiment et suscité la panique parmi les clients.