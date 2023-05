Mexique: Six morts dans une fusillade pendant un match de foot familial

La fusillade a eu lieu dimanche soir dans un quartier résidentiel de la ville d’Atotonilco de Tula, a indiqué le parquet général dans un communiqué. «Une attaque armée a eu lieu sur le terrain de football (...) où avait lieu une rencontre sportive familiale, avec un bilan de six personnes décédées, dont trois enfants et adolescents, et deux blessées», a-t-il expliqué. Une enquête a été ouverte sur le mobile de cette tuerie.