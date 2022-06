Violence : Six morts, dont cinq adolescents, dans une fusillade au Mexique

Une attaque armée a fait six morts, dont cinq lycéens, mardi dans la ville de Salamanca, dans l’État du Guanajuato, au centre du Mexique.

Guerre entre cartels

S’y affrontent le cartel Santa Rosa de Lima, spécialisé dans le vol de carburant, et le cartel Jalisco Nueva Generación, l’un des deux gangs criminels les plus puissants du Mexique. Fin mai, huit femmes et trois hommes ont été tués lors d’attaques par balles contre deux bars et un hôtel dans la ville de Celaya, troisième ville de l’État.