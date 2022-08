Six morts, dont deux enfants, dans un accident de la route en France

France : Six morts, dont deux enfants, dans un accident de la route

Une collision frontale entre deux véhicules sur une route française reliant Toulouse à l’Andorre, a fait vendredi six morts et plusieurs blessés. «Six personnes ont perdu la vie, dont deux enfants», a indiqué le Parquet de Foix à l’AFP. Deux autres personnes se trouvent en urgence absolue et deux en urgence relative, a indiqué la préfecture. L’un des véhicules est immatriculé en France et l’autre en Espagne, selon une source proche de l’enquête.