Nigeria: Six morts et 82 blessés dans une collision bus-train

Nigeria : Six morts et plus de 80 blessés dans une collision entre un bus et un train

L’autocar transportait des fonctionnaires de l’État nigérian sur leur lieu de travail, à Lagos, lorsque l’accident a eu lieu sur un passage à niveau.

La carcasse de l’autobus est enlevée des rails après la violente collision avec un train. via REUTERS

Un terrible accident a eu lieu, jeudi matin, à Lagos, au Nigeria. Un autocar, avec à son bord des fonctionnaires de l’État, a été percuté de plein fouet par un train, alors qu’il franchissait un passage à niveau. «Le bus du personnel du gouvernement de l’État essayait de traverser le passage à niveau lorsque le train arrivant à Lagos, en provenance d’Abeokuta, l’a coincé sur les rails», a précisé le porte-parole de l’Agence de gestion des urgences de l’État de Lagos (LASEMA), Nosa Okunbor, cité par le site channelstv.com. Le premier bilan annoncé par les autorités fait état d’au moins six morts et plus de 80 blessés.

Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, qui a rendu visite à des blessés au Lagos State University Teaching Hospital, à Ikeja, a déclaré que «deux personnes sont mortes sur le lieu de l’accident et quatre à l’hôpital», selon le même site. Il a précisé que «85 passagers avaient été impliqués dans l’accident, dont 29 avec des blessures graves, 42 avec des blessures modérées et huit avec des blessures légères».

Manque de sécurité en cause

Des cas de collision entre un véhicule et un train font régulièrement des victimes au fil des ans, explique channelstv.com. Le dernier a été enregistré en décembre 2022, lorsqu’un train de passagers reliant Kaduna à Abuja a écrasé une femme d’âge moyen sur la voie ferrée autour de la zone de Kubwa, dans le territoire de la capitale fédérale. Les experts en sécurité ont pourtant «demandé à plusieurs reprises que des mesures soient prises pour éviter que ces accidents ne se reproduisent».