Afghanistan

Six morts lors d'une distribution alimentaire

Des hommes armés ont ouvert le feu sur la police à Firoz Koh ce samedi pendant une distribution de nourriture. Quatre civils et deux policiers sont décédés.

Six personnes dont deux policiers ont été tuées dans la province afghane de Ghor (centre). Elles ont péri à la suite d'affrontements lors d'une distribution alimentaire samedi, ont déclaré des responsables.

«Les manifestants ont ouvert le feu sur la police» et frappé les agents de sécurité, a expliqué Aref Haber, le porte-parole du gouverneur de Ghor, précisant que «quatre civils, dont un employé d'une radio locale, et deux policiers ont été tués» et que 19 personnes ont été blessées. Une enquête a été lancée, a-t-il ajouté.