Australie : Six morts lors d’une fusillade en Australie

Une fusillade a éclaté ce lundi 12 décembre 2022 à Wieambilla, dans l’État du Queensland, en Australie. Six personnes sont décédées, dont deux policiers, exécutés, et un voisin. Trois suspects, deux hommes et une femme, ont été abattus par la police.