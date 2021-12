Vaud : Six nouvelles lignes de bus pour les noctambules lausannois

Dès le 17 décembre, il sera possible de monter et descendre à tous les arrêts de la capitale vaudoise, y compris la nuit.

La fréquentation du service nocturne a grimpé de 40% avec la suppression du supplément (photo prétexte). postauto.ch

Au changement d’horaire de décembre, les Transports publics de la région lausannoise (TL) proposent un nouveau réseau nocturne le week-end. Six lignes régulières circuleront dès le 17 décembre avec pour la première fois la possibilité de monter et descendre à tous les arrêts. En parallèle, les TL se renforcent à l’ o uest avec l’intégration de plusieurs lignes dès le 12 décembre et l’ouverture d’un nouveau point de vente à Renens le 20 décembre.

Cadence améliorée aux alentours

De plus, ils poursuivent leurs efforts vers les communes périurbaines. La ligne 54 (Renens – Cheseaux – Cugy – Grand-Mont), bénéficiera d’une cadence à la demi-heure tous les jours y compris le dimanche. La ligne 60 (Lausanne, Riponne-M. Béjart – Froideville), ligne régionale routière la plus fréquentée du canton, circulera dorénavant à la demi-heure le week-end et au quart d'heure aux heures de pointe. La ligne régionale 67 (Cully, gare - Pully, Val-Vert) sera complètement transformée.

Autre changement important engendré par les travaux du Grand-Pont, dès le 15 janvier et pendant toute la durée des travaux, une offre temporaire intitulée Réseau Grand-Pont sera proposée par les TL. Les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ,1 6, 17, 21 effectueront un itinéraire modifié. Certaines lignes conserveront leur numéro et d’autres laisseront la place à des lignes temporaires. Plus d’infos sur www.t-l.ch.