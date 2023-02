Six Palestiniens tués dans un raid israélien à Naplouse

Cisjordanie : Neuf Palestiniens tués dans un raid israélien à Naplouse

Neuf Palestiniens ont été tués et plus de 80 blessés par balles lors d’un raid militaire israélien à Naplouse mercredi, ville du nord de la Cisjordanie occupée théâtre d’affrontements récurrents et meurtriers, selon le Ministère de la santé palestinien.