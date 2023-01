Etats-Unis: Six personnes, dont un bébé, tuées en Californie, des gangs suspectés

États-Unis : Six personnes, dont un bébé, tuées en Californie, des gangs suspectés

Six personnes, dont un bébé de 6 mois et sa mère âgée de 17 ans, ont été tuées lundi matin par balle en Californie, a annoncé le shérif local, qui suspecte une attaque liée à des activités de gangs.

«Ce n’était pas de la violence aveugle», a estimé le shérif, sans donner davantage de précisions sur les deux suspects recherchés et leurs motivations. Environ 49’000 personnes sont mortes par balle en 2021 aux États-Unis. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. Le pays compte davantage d’armes individuelles que d’habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d’un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.