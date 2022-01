Amérique latine : Six personnes d’une même famille assassinées au Mexique

Six corps criblés de balles appartenant à la même famille ont été retrouvés dans un immeuble samedi soir dans le centre du Mexique, où se déroule une guerre ouverte entre cartels.

Six personnes d’une même famille, quatre hommes et deux femmes, âgées de 24 à 73 ans, ont été assassinées à San José de Gracia, dans l’État mexicain de Guanajuato (centre), ont annoncé dimanche les autorités.

300’000 assassinats depuis 2006

L’État de Guanajuato, une région industrielle située au nord-ouest de la capitale fédérale, est devenu l’un des plus violents en raison d’une guerre ouverte entre les cartels Santa Rosa de Lima et Jalisco Nueva Generación. Ces cartels luttent pour le contrôle du trafic de drogues et de carburants.