Jura - Arrestation de six personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants

Six personnes impliquées directement dans un important trafic de produits stupéfiants actif sur tout le territoire cantonal jurassien ont été interpellées. La police cantonale jurassienne a par ailleurs saisi environ 150 grammes de crystal meth (méthamphétamine), 300 grammes d’ecstasy et environ 5 kilos de haschich. Toutes les personnes interpellées ont été mises en détention provisoire et l’enquête suit son cours afin de préciser leurs rôles respectifs.