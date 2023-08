Mississippi: Six policiers blancs admettent avoir torturé deux Noirs

Cette affaire est un «exemple horrible et frappant de mauvais comportement policier, qui n’a pas sa place dans notre société», a fustigé jeudi devant la presse la représentante du ministère américain de la Justice Kristen Clarke, en dénonçant des actes «motivés par des préjugés raciaux et par la haine».

Les six agents, dont certains ont reconnu appartenir à une équipe surnommée la «Brigade des voyous» et réputée pour sa brutalité, sont actuellement poursuivis par la justice et ne sont plus en exercice.