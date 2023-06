6 restaurants ouvrent leurs toilettes à tout le monde à Fribourg

Rendre l’accès aux toilettes plus aisé, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou pour les parents d’enfants en bas âge, tel est l’objectif de l’action Toilettes sympas mise en place à Fribourg. Ainsi, six commerces de la ville ont décidé de mettre leurs WC à la disposition du public, sans qu’il y ait d’obligation de consommer. Il s’agit de la Gelateria Intrigo, de la Crêperie SucréSalé, du Restaurant VaSano, du TM Café, du Café de l’Ours et du Café Presse Les Arsenaux. Un autocollant sera apposé sur la porte d’entrée des enseignes concernées afin de les rendre visibles.