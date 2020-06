Union européenne

Six semaines pour trouver un accord sur la relance post-coronavirus

La réunion des 27 états membres de l’UE débute vendredi. Elle doit permettre à chaque dirigeant de dévoiler ses objectifs pour relancer l’économie européenne sinistrée.

Une décision historique

Les Européens, qui se retrouvent à 10h00 (8h00 GMT), espèrent trouver un accord avant fin juillet afin que le plan entre en vigueur en 2021, ce qui leur laisse six semaines. «C'est un des plus importants projets communs depuis des décennies», souligne un diplomate européen. «On peut parler de quelque chose d'historique».

Sur cette somme, 500 milliards seraient redistribués dans le cadre du budget de l'UE sous forme de subventions aux pays les plus touchés par le coronavirus, comme l'Espagne et l'Italie, et 250 milliards d'euros sous forme de prêts. «Jamais auparavant la cohésion et la solidarité n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui», a insisté jeudi la chancelière allemande Angela Merkel.