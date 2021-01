Afrique : Six soldats français blessés par un véhicule-suicide au Mali

Une nouvelle attaque a visé les forces françaises au Mali vendredi. Elle intervient quelques jours après une frappe de l’aviation française.

Six soldats de la force antidjihadiste Barkhane ont été blessés vendredi au Mali par un véhicule-suicide piégé, la troisième attaque depuis fin décembre contre les militaires français, qui ont déjà déploré cinq morts pendant la période, a indiqué l’état-major de l’armée française.

«Explosif improvisé»

Le 2 janvier, deux soldats dont une femme, tous deux du 2e régiment de hussards de Haguenau, près de Strasbourg (est), avaient été tués dans leur véhicule blindé léger (VBL) par un «engin explosif improvisé», lors d’une mission de reconnaissance et de renseignement. Cinq jours avant, trois soldats du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse (est) avaient été victimes eux aussi d’une bombe artisanale. Ces décès portent à 50 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations antidjihadistes Serval puis Barkhane.

Ces deux attaques mortelles ont été revendiquées depuis par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda. Rida Lyammouri, chercheur à l’institut néerlandais Clingendael, relevait vendredi soir dans un tweet que le GSIM (Jnim en arabe) avait exécuté «au moins six attaques ces dix derniers jours, trois contre l’armée malienne et trois contre les forces de Barkhane».