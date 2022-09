Football: Six Suisses en Premier League. Mais pour y faire quoi?

Avec Manuel Akanji et Denis Zakaria qui se sont ajoutés dans les dernières heures du mercato à Remo Freuler, Kevin Mbabu, Fabian Schär et Granit Xhaka, le contingent d’internationaux en Angleterre s’est étoffé.

Granit Xhaka est l’international suisse avec le plus de certitudes dans son club de Premier League. IMAGO/Offside Sports Photography

Actionnez vos mémoires. Jusqu’au mois de juin dernier, la Premier League avait cette allure de destination peu recommandée pour les Suisses. Trop prestigieuse, peut-être. Trop compétitive, sans doute. Seuls Fabian Schär à Newcastle et Granit Xhaka à Arsenal y passaient leur saison. Ils ne seront désormais plus abandonnés à eux-mêmes. Les retrouvailles entre internationaux suisses sur les terrains anglais auront dorénavant lieu toutes les semaines, ou presque.

Le contingent s’est en effet étoffé durant l’été. Kevin Mbabu avait très vite trouvé un accord avec Fulham, qu’il a rejoint en provenance de Wolfsburg. Durant le mois d’août, Remo Freuler a quitté l’Atalanta Bergame pour se lancer dans l’aventure de Nottingham Forest. Et puis, les dernières heures du mercato ont réservé deux surprises. Pas des moindres. Manchester City s’est offert les services du défenseur du Borussia Dortmund Manuel Akanji, avant que – quasi sur le gong – Chelsea ne trouve un accord avec la Juventus pour le prêt avec option d’achat de Denis Zakaria.

Cela promet de beaux duels. À condition de jouer. À un peu plus de deux mois de la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde (elle devrait être divulguée le vendredi 11 novembre), certains ont pris des risques. Il faudra jouer pour être retenu. C’est du moins le discours officiel: il n’y aura pas le temps cette année pour une préparation à rallonge, afin de prendre le temps pour se remettre à niveau physiquement. Alors, quels destins pour cette nouvelle diaspora suisse de Premier League?

Manuel Akanji (Manchester City)

Manuel Akanji a donc quitté le Borussia Dortmund pour l’un des meilleurs clubs au monde, champion d’Angleterre en titre. Le défi est colossal. Quelle place pour le Zurichois de 27 ans au sein de cette constellation de stars?

En alignant près de 18 millions de francs pour le défenseur central, Manchester City a du moins fait état de ses intentions. Pep Guardiola voit un rôle pour son nouveau joueur. Lequel? Celui de doublure en défense, au mieux. Dans un contingent qui compte Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte et Nathan Aké, Akanji ne partira pas titulaire. Surtout avec le petit inconvénient de ne pas pouvoir jouer ailleurs que dans l’axe, au contraire de Laporte et Aké (qui ont déjà été déportés côté gauche).

Le fait est qu’Akanji devait partir de Dortmund, qui l’avait écarté depuis le début de saison en attendant de pouvoir le vendre à un an de la fin de son contrat. City est une opportunité comme aucune autre. Et Akanji, de par son assurance balle au pied et son habileté à défendre haut, correspond au style. En a-t-il le niveau? C’est une autre question. Aura-t-il du temps de jeu? Vraisemblablement peu dans les gros matches. En revanche, à City, on joue beaucoup et on tourne donc beaucoup. Difficile de l’imaginer arriver en manque complet de rythme au Mondial.

Remo Freuler (Nottingham Forest)

Remo Freuler devra se faire sa place dans le large effectif de Forest. IMAGO/Focus Images

Il faut y voir un défi: à 30 ans et après plus de six ans et demi passés à l’Atalanta Bergame, dont il était devenu un cadre majeur, Remo Freuler a donc choisi de s’essayer à la Premier League cet été. Et de s’engager avec l’ambitieux néo-promu Nottingham Forest, qui a lâché près de 10 millions de francs pour s’attacher les services du milieu de terrain.

Quel rôle aura le Zurichois? Difficile à dire, sachant que Forest compte une bonne dizaine de joueurs capables de jouer dans l’entrejeu. Et qu’il a dépensé beaucoup de sous pour ces mêmes joueurs (plus de 30 millions pour Gibbs-White, 13 pour Mangala, 9 pour O’Brien…).

Freuler a disputé son premier match comme titulaire en Premier League lors de la défaite 6-0 contre Manchester City mercredi. Il y avait auparavant fait ses débuts contre Tottenham le week-end dernier, quelques jours après avoir joué l’entièreté de la rencontre de Coupe de la Ligue contre Grimsby Town. Il entre donc en considération pour l’entraîneur Steeve Cooper. Mais pourra-t-il être aussi indiscutable qu’à l’Atalanta?

Kevin Mbabu (Fulham)

Kevin Mbabu doit encore s’imposer dans son nouveau club. IMAGO/Shutterstock

Celui qui a signé pour environ 5,5 millions de francs à Fulham fin juillet n’y a pas encore totalement trouvé sa place. Au poste de latéral droit, il doit faire avec la concurrence du Néerlandais Kenny Tete, qui réussit son début de saison dans une équipe qui marche plutôt bien pour un néo-promu. Les Cottagers pointent à la 8e place après cinq journées.

Kevin Mbabu n’est pas totalement étranger à ces résultats, même s’il n’a pas encore commencé un match de Premier League. Il est entré à trois reprises. Et il a déjà contribué à une victoire décisive. C’était le 20 août contre Brentford, lorsqu’il avait déposé un centre sur la tête d’Aleksandar Mitrovic en fin de match pour le 3-2 décisif.

Sa récompense? Une titularisation dans le match de Coupe de la Ligue contre Crawley Town, formation de 4e division. Avec à la clé une défaite 2-0. Il lui faudra encore un petit peu de temps pour obtenir sa chance de l’entraîneur Marco Silva. Et cette fois-là, il ne faudra pas la rater.

Fabian Schär (Newcastle)

Fabian Schär est presque indiscutable à Newcastle. IMAGO/Shutterstock

Lui est intouchable ou presque: Fabian Schär est un titulaire indiscutable dans la défense centrale de Newcastle. Sauf mercredi dernier, où son entraîneur Eddie Howe avait rebrassé les cartes pour le déplacement à Liverpool: les deux habituels titulaires (Schär et Botman) étaient laissés sur le banc.

Qu’importe, dans l’esprit du technicien anglais, l’international suisse part devant. Il a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec les Magpies. Il y a pour l’instant peu d’inquiétudes à se faire à son sujet.

Granit Xhaka (Arsenal)

Granit Xhaka est en grande forme en ce début de saison. IMAGO/News Images

Un capitaine sans le brassard. Granit Xhaka n’en veut pas. Ou alors seulement en cours de match, lorsque le préposé Martin Odegaard sort. Mais cela n’enlève rien à son importance: Xhaka est l’une des pièces maîtresses de l’excellent début de saison d’Arsenal, qui trône en tête de la Premier League avec cinq victoires en autant de matches.

Dans un rôle plus libre, où l’entraîneur Mikel Arteta compte sur lui pour se projeter un peu plus, il s’éclate. Le capitaine de l’équipe de Suisse a déjà inscrit un but et donné deux passes décisives. Dans la forme de sa vie? Pas loin. Si tout continue de la sorte, il sera prêt à prendre les clés du jeu à la Coupe du monde.

Denis Zakaria (Chelsea)

L’inattendu coup de poker. Chelsea a sorti le lapin du chapeau à quelques heures de la clôture du marché jeudi soir. Denis Zakaria est donc prêté par la Juventus pour toute la saison à venir, assorti d’une option d’achat à 35 millions de francs pour les Blues.

Qu’en penser? Bien qu’il n’ait rejoint la Juve qu’en janvier dernier, avec une quinzaine de matches disputés seulement, le Genevois de 25 ans n’avait que peu d’espoir de trouver du temps de jeu en Bianconero. Encore plus après l’arrivée de Leandro Paredes. La porte de sortie est donc intéressante.