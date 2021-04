Après une année mouvementée, passée majoritairement confinés entre les quatre murs de votre maison, vous commencez peut-être à vous lasser de votre décoration intérieure. À moins qu’elle ne vous plaise encore, mais que vous ayez simplement envie de l’agrémenter de quelques nouveautés. Nous allons vous montrer quelles sont les tendances incontournables cette année, selon le site Etsy, et quelles sont les pièces uniques qui s’accordent avec elles.

1. Le style japandi

Passer beaucoup de temps chez soi signifie aussi beaucoup de temps passé à être confronté à son propre bazar, ce qui accentue le besoin de minimiser et de s’organiser. La solution idéale pour cela est d’adopter le style japandi, qui associe la déco japonaise au design scandinave.



Ce mélange est chaleureux et moderne, offre beaucoup d’espace de rangement et des surfaces minimalistes et épurées. Ces dernières années, ces deux styles étaient déjà appréciés à titre individuel, mais c’est leur combinaison qui est aujourd’hui très prisée. Cliquez ici pour en apprendre encore davantage sur le japandi.

Mini cache-pots de style japandi, 19,93 francs sur etsy.com. etsy.com Plateau en bois ondulé, 55,84 francs sur etsy.com. etsy.com Toile imprimée minimaliste, 4,74 francs sur etsy.com. etsy.com

2. Le travertin

Le travertin est une roche calcaire plus ou moins poreuse, qui est actuellement en train de détrôner le marbre en tant que matériau pour les surfaces. Chez Etsy, ce matériau le plus souvent clair et jaunâtre est décrit comme «the new neutral» («le nouveau neutre») et on part du principe qu’il s’adapte à n’importe quel intérieur. Mais le travertin n’est pas uniquement utilisé pour les plans de travail ou les sols, on le retrouve également dans la décoration.

Set de six dessous de verre en travertin, 18,34 francs sur etsy.com. etsy.com Ensemble de deux lampes à poser en travertin, 567,92 francs sur etsy.com. etsy.com Table bout de canapé en travertin avec incrustations en laiton, 337,90 francs sur etsy.com. etsy.com

3. Ondulations et fioritures

Ceux qui trouvent le style japandi un peu trop simple, trop sobre et trop épuré trouveront assurément leur bonheur dans cette tendance: la déco en forme de vagues, comme par exemple le miroir en mousse ou les bougies torsadées.

Miroir ondulé, 171,17 francs sur etsy.com. etsy.com Ensemble de quatre dessous de verres ondulés, 139,99 francs sur etsy.com. etsy.com Pour changer un peu des bougies torsadées, voici les bougies ondulées, 22,60 francs sur etsy.com. etsy.com

4. Le motif damier

D’après Etsy, cette tendance est liée au fait que nous passons autant de temps à l'intérieur, à jouer à de nombreux jeux de société. Mais c'est probablement aussi dû à la série Netflix «Le Jeu de la dame», qui parle de la prodige des échecs Elizabeth Harmon.

Ce qui est chouette avec cette tendance, c’est qu’elle s’adapte à (presque) tous les intérieurs. Elle se décline en coussins, couvertures ou carrelage, mais aussi en tapis, rideaux, vases et divers objets de décoration.

Tapis au motif damier, disponibles en plusieurs coloris, à partir de 90,27 francs sur etsy.com. etsy.com Impression sur toile en damier, 5,21 francs sur etsy.com. etsy.com Bougie au motif damier, 16,62 francs sur etsy.com. etsy.com

5. Les champignons

Et oui, vous avez bien lu: les champignons, plus précisément les objets en forme de champignons, comme les lampes ou les toiles imprimées. Etsy associe cette tendance au «cottagecore», une esthétique qui célèbre une vie rustique à la campagne.

Lampe en laiton, 230,93 francs sur etsy.com. etsy.com Tasse en forme de champignon avec couvercle, 24,09 sur etsy.com. etsy.com Coussin au motif champignon, 14,77 francs sur etsy.com. etsy.com

6. L’effet oasis

Ici, il s’agit de détente. Après le travail et les tâches domestiques et ménagères, il est grandement temps de s’accorder un peu de temps pour soi et de se sentir un peu comme dans un spa chez soi.