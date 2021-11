POPULAIRES CHEZ LES FEMMES CELIBATAIRES – Six tiny houses vont voir le jour à Oberbipp

Un lotissement de tiny houses est actuellement en cours de construction à Oberbipp (BE). Les six maisonnettes devraient être habitables dès le mois de décembre. Les tiny houses sont dans l’air du temps: «Beaucoup rêvent d’une petite maison avec jardin. Mais dans la pratique, peu de gens peuvent se le permettre. Nous avons la solution», affirme Ezio De Pasquale de la société bb-tinyhouse, qui est à l’origine de la conception des maisons miniatures.

La demande pour les maisonnettes de 45 m² explose. Plus de 150 candidats se sont déjà manifestés. «Parmi les personnes intéressées, on trouve un grand nombre de femmes célibataires, qui rêvent d’une petite maison avec jardin», explique Ezio De Pasquale.

Une alternative moins chère aux maisons traditionnelles

Disponibles à partir de 210’000 francs, les petites maisons coûtent nettement moins cher que celles de plus grande taille. À ce prix-là, elles sont parfaitement équipées. En dehors de la cuisine, de la salle de bains et de la mezzanine, elles disposent également d’un lave-linge/sèche-linge et de beaucoup d’espaces de rangement cachés.

Les maisonnettes de 45 m² sont moins chères et plus vite construites que les maisons traditionnelles.

Les tiny houses sont également moins chères à entretenir. Elles sont plus vite chauffées en hiver et refroidies l’été que les grands bâtiments. Si vous envisagez d’acquérir une tiny house, nul besoin de déménager à Oberbipp. Il est possible d’en acheter une et de la faire installer ailleurs, à condition d’avoir un terrain d’au moins 247m², en fonction du canton.