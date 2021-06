Annemasse (F) - Six trafiquants de drogue interpellés avec l’aide du raid

Trois hommes et trois femmes, la compagne, la mère et la sœur de l’un d’entre eux, ont ainsi été placés en garde à vue. Près d’un kilo et demi d’héroïne et 500 grammes de cocaïne ont été retrouvés et plus de 60’000 euros saisis. Depuis février, les forces de l’ordre menaient des investigations sur ce réseau de trafiquants albanais, qui alimente Genève et la Haute-Savoie en drogue.