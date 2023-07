Six types de personnes toxiques qui vous empoisonnent la vie

On se sent systématiquement vidé après avoir vu cette personne, c’est peut-être qu’elle est toxique.

Se retrouver en présence de personnes qui mettent mal à l’aise est parfaitement normal et fréquent. Après tout, on ne peut pas aimer tout le monde. En revanche, c’est une autre histoire lorsque les personnes qui vous entourent vous mettent sciemment mal à l’aise.

Dans la vie privée, en couple ou au travail: les personnes toxiques sont présentes partout. Il n’est malheureusement pas facile de les détecter au premier coup d’œil. Souvent, on s’en aperçoit lorsqu’on est déjà sous leur emprise. Les personnes toxiques ne traversent pas de mauvaises phases, leur comportement est généralement permanent.

Il n’est pas possible de regrouper les personnes toxiques dans une seule et même catégorie. Ces six classes de modèles comportementaux vous aideront à reconnaître les signes.

La personne qui pompe toute votre énergie

Si on se sent totalement lessivé, épuisé, vidé de toute notre énergie et irrité après avoir vu cette personne, c’est que, peut-être, on vient de passer du temps avec quelqu’un qui rend nerveux, diminue notre estime et est incapable de se réjouir du bonheur des autres.

Il faut du temps pour se remettre d’une rencontre avec une personne qui vous pompe toute votre énergie. UNSPLASH/ANTHONY TRAN

La personne qui fait de faux compliments

Certaines personnes ne ressentent aucune empathie et ne pensent qu’à elles-mêmes. Elles sont assez douées pour feindre l’intérêt, faire des compliments qui ne sont pas sincères et paraissent a priori soucieuses et compatissantes. Mais au fond, elles n’en ont que faire des sentiments et des opinions des autres.

Les compliments d’une personne toxique ne sont généralement pas sincères. PEXELS/ALINE VIANA PRADO

La personne qui voit toujours tout en noir

Si vous passez beaucoup de temps en compagnie de personnes qui envisagent toujours le pire, cela peut devenir usant pour vous. Les pessimistes ne ressentent souvent aucune empathie. De plus, ils vous regardent de haut pour se sentir mieux eux-mêmes et essaient même éventuellement de vous empêcher de réaliser vos rêves afin que vous n’avanciez pas dans votre vie.

Le pessimiste a souvent tendance à ne pas soutenir ses amis dans leurs prises de décision. PEXELS/COTTONBRO STUDIOS

La personne à la critique systématique

Si vous connaissez quelqu’un qui a toujours quelque chose à redire ou qui est toujours en train de critiquer, quelle que soit la situation, vous êtes potentiellement en présence d’une personne qui vous donne l’impression de ne rien pouvoir accomplir de bien et qui ne vous soutient pas dans vos décisions.

La personne qui se place en position de victime

Certaines personnes se perçoivent toujours comme des victimes. Il ne s’agit pas de véritables victimes de violences, de délits ou d’accidents, mais de personnes qui se sentent fondamentalement abusées et exploitées par les autres. Elles cherchent essentiellement à justifier leurs échecs et à attirer l’attention des autres.

La personne qui manipule

Certaines personnes se font un malin plaisir à manipuler et à contrôler les autres. Pendant ce temps, elles vous font croire qu’elles vous apprécient, alors que tout ce qu’elles veulent, c’est contrôler une partie de votre vie.

Si une amitié existe au sein d’un groupe, il sera difficile de se défaire d’une personne. PEXELS/JACOB SIERRA

Que faire lorsqu’on a affaire à une personne toxique?