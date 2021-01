États-Unis : «Six véhicules ont passé et personne n’a rien vu»

Un voleur de voiture s’est débarrassé d’un enfant de 5 mois en l’abandonnant sur un trottoir. Un livreur d’Amazon qui passait par là est entré en action.

Livreur chez Amazon, Juan Carlos Flores était en pleine tournée lorsqu’il a remarqué quelque chose d’inhabituel sur le bord d’une route, lundi à Houston (Texas). En y regardant de plus près, l’homme a réalisé avec effroi qu’il s’agissait d’un bébé d’environ 5 mois, abandonné dans son siège auto. «Quand je l’ai vu, j’ai eu envie de pleurer», raconte le livreur à KTRK. Dans le doute, Juan Carlos est allé sonner chez le voisin le plus proche pour s’assurer que l’enfant n’avait pas été «oublié» à l’extérieur.

Cette femme était en voiture avec son enfant quand un voleur a surgi et lui a volé son véhicule, s’enfuyant avec le bébé à l’intérieur. Se rendant compte de cette présence indésirable, le car-jacker a déposé le petit sur le bord d’une route. La scène a été immortalisée par la caméra de surveillance d’une habitante. «Le bébé est resté là pendant environ 20 minutes. Environ six véhicules sont passés et personne n’a rien vu», explique Mirna Garcia. Le suspect n’a pas encore été interpellé. Juan Carlos, lui, croule sous les remerciements et les éloges du voisinage.