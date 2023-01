Fribourg: Six voleurs arrêtés depuis le week-end dernier

Fribourg : Six voleurs présumés arrêtés depuis le week-end dernier

Police cantonale VS

La police a arrêté six voleurs présumés (photo d’illustration).

En moins d’une semaine, les forces de l’ordre fribourgeoises ont interpellé les auteurs présumés de plusieurs dizaines de vols. Mardi en fin de journée, dans le cadre d’une enquête concernant une série de 22 vols et tentatives de vols dans la région de Guin, dont 21 dans des véhicules et un dans une villa familiale, deux hommes de 33 et 38 ans ont été interpellés à Fribourg. Ils ont été placés en détention provisoire.