Robin Kalem face à deux Neuchâtelois, Bruno Morgado et Migjen Basha (de g. à dr.). Keystone

Si Neuchâtel Xamax ne semble toujours pas s’être remis de son mois de pause forcé, il y a eu du mieux dans le jeu neuchâtelois récemment contre Stade-Lausanne et Aarau. Trop d’erreurs individuelles, d’imprécisions devant le but adverse, toujours pas de point, mais du mieux quand même. Alors c’est peu dire que le déplacement de lundi à Zurich devait servir de déclic. Dans la manière, sur le plan comptable, Xamax devait franchir un cap. Parce qu’une série de cinq défaites consécutives est indigne d’un néo-relégué.

Henchoz trop calme

Ce qui a choqué par-dessus tout au Letzigrund? Le calme et la passivité de Stéphane Henchoz. Une seule phrase suffit pour décrire la singularité du moment: pendant la première heure, le Fribourgeois ne s’est pas levé une seule fois de son banc. Tout le monde connaît sa rage, ses ordres lancés à fortes décibels, l’habitude qu’il a de se trouver sur le dos de ses joueurs 24 heures sur 24. Lundi contre Grasshopper, rien de tout ça. Preuve de la délicatesse de la situation actuelle des Rouge et Noir.

Ce n’est pas la première mi-temps qui a arrangé quoi que ce soit. Petar Pusic et Toti ont tous les deux, exactement dans la même position et à deux minutes d’intervalle (14e et 16e) pu adresser une frappe dangereuse. Celles-ci auraient dû mettre les Neuchâtelois sur leurs gardes. Dans un sens, elles ont eu ce mérite. Les Zurichois n’ont plus inquiété Laurent Walthert … jusqu’à ce que Laurent Walthert s’inquiète lui-même.

Des erreurs qui coûtent cher

C’est dommage, parce que même dominé, Xamax tenait plutôt bien la comparaison. Sans parvenir à se montrer dangereux (ce qui constitue une petite régression tout de même), mais sans être spécialement inquiété non plus. Puis Shkelqim Demhasaj s’est retrouvé trois fois de suite seul face au gardien neuchâtelois! En un, il s’est fait rattraper par Michaël Kempter. En deux, il a envoyé sa pichenette hors du cadre. Et en trois, il a fini par tromper Laurent Walthert, qui venait de lui offrir le ballon en manquant son dégagement aux six mètres (39e, 1-0).

Les erreurs individuelles coûtent terriblement cher aux Xamaxiens cette saison et celle-ci n’a pas échappé à la règle. Parce que les Neuchâtelois ne s’en sont jamais remis. Entre le favori à la promotion en Super League et NE Xamax, il existe désormais un écart assez immense de 17 points. Mais à ce stade-là, les pensionnaires de la Maladière doivent déjà penser à retrouver une cohésion, un sérieux et une identité pour se remettre à avancer.

Dans cet ordre d’idée, les vingt dernières minutes étaient parties pour porter une certaine note d’espoir. Et puis Igor Djuric a vu rouge (81e). Juste avant que Connor Ronan ne double la mise (92e) … et que Nikola Gjorgjev ne la triple (94e). Quand rien ne va…