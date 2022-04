Vernier (GE): Sixième incendie depuis décembre aux tours du Lignon 

La série noire se poursuit. Tôt ce vendredi matin, un incendie s’est déclaré dans les caves de la tour sud du Lignon, à l’allée numéro 9. Il s’agit du sixième sinistre similaire en cinq mois, après ceux des 7, 8 et 9 décembre, du 30 mars et du 2 avril . Le Service d’incendie et de secours (SIS) a été alerté à 1h48. Il a reçu au total douze appels d’habitants, ce dont le lieutenant Nicolas Millot se félicite. «C’est important pour nous. Cela nous permet de nous faire une meilleure idée de la situation.»

Les pompiers professionnels ont engagé cinq véhicules (dont une ambulance) et vingt hommes. «Pour le Lignon, nous avons adapté notre processus et envoyons d’emblée une tonne-pompe supplémentaire par rapport à une intervention ordinaire», précise l’officier de communication du SIS.

Sur place, le sprinkler (installation d’extinction automatique mise en place après les trois premiers incendies et qui avait déjà fonctionné lors des deux derniers sinistres) s’était déclenché et avait empêché le feu de s’étendre. Les sapeurs sont parvenus à le maîtriser rapidement. Revers de la médaille, une inondation s’était formée, qui a nécessité la présence du SIS jusqu’à 5h30 et celle de dix pompiers volontaires jusqu’à 6h. L’incendie n’a fait aucun blessé et n’a engendré aucune évacuation, bien que de la fumée se soit propagée entre le 28e et le 21e étage (elle monte dans les gaines jusqu’au sommet de la tour, puis, lorsque les conduits sont pleins, redescend, raison pour laquelle les niveaux inférieurs sont épargnés).