Le bilan dans le monde à 13h

La pandémie a fait au moins 727’288 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan de l’AFP à 13h. Plus de 19’674’290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 162’425 décès, Suivent le Brésil avec 100’477 morts, le Mexique avec 52’006 morts, le Royaume-Uni avec 46’566 morts et l'Inde avec 43’379 morts.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100’000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (69), le Pérou (63), l'Espagne (61), et l'Italie (58).