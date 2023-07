Skatepark du Locle retapé par des bénévoles

Facebook / Skate In Le Locle

Fermé en août 2022, sur recommandation du Bureau de prévention des accidents, le skatepark du Locle (NE) est dans la dernière ligne droite, en vue de la remise aux normes de sécurité des éléments qui posaient problème. Un chantier participatif a été lancé cette semaine et il doit se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Avec pour objectif de rouvrir le site dès le mois d’août.

L’appel aux bonnes volontés, lancé dès la mi-juin sur Facebook, a porté ses fruits: mardi , les membres de l’association Skate In Le Locle, appuyés par le Centre de loisirs et d’animation de l’Ancienne Poste, ont pu compter sur la présence d’une dizaine de requérants d’asile du Centre de Boudry, relate «Arcinfo». Mais la difficulté est d’organiser les journées, sachant que les bénévoles qui se présentent sur le chantier viennent librement et sans avoir besoin de s’annoncer. Les responsables ne savent jamais s’il y aura assez, ou trop de monde, ni quelles tâches ils pourront confier aux participants, en fonction de leurs compétences, ont-ils expliqué à la radio RTN.