Ski alpin: À Zermatt, on charcute le glacier pour des courses de ski

Sébastien Anex

En 2022, les épreuves de Coupe du monde organisées à Zermatt auraient généré des retombées publicitaires à hauteur de 93,3 millions de francs. Alors même qu’elles n’ont pas eu lieu, la faute à une météo peu clémente. Se rangera-t-elle cette année du côté des organisateurs de l’événement? Il faudrait pour ça que les températures ne tardent pas à se rafraîchir. Et ce n’est là qu’un des multiples problèmes qui entourent actuellement la course italo-suisse , à laquelle ses créateurs tiennent coûte que coûte.

Alexis Pinturault s’étrangle

Il en va de même pour les considérations écologiques liées à un événement qui semble en prendre le contre-pied, comme le détaille une enquête publiée dans Le Matin Dimanche. Il est prévu que le glacier du Théodule fonde de moitié entre 2020 et 2080. «À la fin de l’été 2022, la surface du glacier dans la zone des pistes était de 1,5 à 2 mètres plus élevée qu’à l’extérieur de la zone des pistes», argumentent leurs concepteurs. «Avec les pistes, on consolide la neige et elle devient donc plus dense. Cela ne l’empêche pas de fondre à la même vitesse que si elle n’avait pas été consolidée», contre Matthias Huss, glaciologue à l’École polytechnique de Zurich, dans le journal dominical.