Ski alpin: Après la polémique, place au sport!

Verra-t-on les descendeurs de Coupe du monde ce week-end entre Zermatt et Cervinia? Après des semaines de polémique entre la Suisse et l’Italie, la présence de pelleteuses et des travaux illicites sur le glacier du Théodule à la fin d’octobre, les organisateurs de la première épreuve transfrontalière de l’histoire du ski alpin ont finalement reçu le feu vert des autorités, malgré la montée au front des activistes pour le climat.

Alors que le vainqueur recevra 60’000 francs (et 50’000 de plus en cas de doublé), le Nidwaldien ne sera pas le seul à viser la Lune. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a aussi parlé d’une descente de rêve.

Une quinzaine de Suisses en lice

Une deuxième séance de qualification est prévue ce jeudi, pour autant que la météo le permette. Si un beau manteau blanc est venu se déposer sur le tracé du glacier, on annonce beaucoup de vent et encore des précipitations ces prochains jours, entre le Valais et le Val d’Aoste. Et si dame Nature avait décidé, elle aussi, de s’en mêler?