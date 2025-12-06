La Néo-Zélandaise confirme sa bonne forme de ce début de saison. Elle s'impose à Mont-Tremblant. Camille Rast, après une excellente deuxième manche, termine 4e.

Camille Rast heureuse à l'arrivée de sa deuxième manche. la Valaisanne a fait le travail. Getty Images via AFP

Samedi, seules cinq Suissesses ont été alignées lors de l’épreuve de Mont Tremblant (Canada). La jeune garde est restée au pays pour participer aux épreuves de Coupe d’Europe de Zinal. Le troisième slalom géant de la saison s’est déroulé dans un premier temps sous la neige, puis en partie dans le brouillard. La première manche a été fatale à la Suédoise Sara Hector et à la favorite Julia Scheib. L'Autrichienne avait le meilleur chrono avant de faillir. Cette sortie de piste a donc totalement relancé le suspense dans le classement de la spécialité en Coupe du monde. Scheib est resté avec ses 180 points.

Derrière elle, qui en a profité? Alice Robinson évidemment. La Néo-Zélandaise, déjà en tête à la fin de la première manche, n'a pas cédé à la pression. Elle a encore amélioré son avantage sur le second tracé pour le porter à 94 centièmes. La Croate Zrinka Ljutic finit donc deuxième et la Canadienne Valérie Grenier troisième, à tout juste une seconde.

Camille Rast gagne deux places en 2e manche

Dans le camp suisse, c’est une nouvelle fois Camille Rast qui a réalisé la meilleure performance en terminant au 6e rang de la première manche et en skiant très bien lors de son second passage. Au final, elle échoue au pied du podium pour 21 centièmes. Mais la Valaisanne marque tout de même 50 points en Coupe du monde, ce qui la replace au 4e rang du géant avec 111 points.

C'est Alice Robinson qui domine ce classement (232 points), devant Julia Scheib (180) et Zrinka Ljutic (142).

A Mont-Tremblant, les autres Suissesses ont été plus discrètes. Wendy Holdener s’est loupée dans le dernier secteur de la première manche (32e chrono). Elle finit seulement 17e sur l'ensemble des deux manches. Sue Piller s'est classée 20e et Simone Wild 29e.