L’année 2022 du sport: Ski alpin: La Suisse a skié sur son nuage

Par où commencer? Les skieuses et les skieurs helvétiques ont raflé une grande partie des titres décernés en 2022. La Suisse est plus que jamais un pays du ski. La preuve, en quelques événements.

Les Jeux olympiques de Pékin

On ne savait pas trop à quoi s’attendre sur les pistes de Yanqing. La part de doutes a vite été balayée par la vitesse et les nerfs des champions. Marco Odermatt (géant), Beat Feuz et Corinne Suter (descente), Lara Gut-Behrami (super-G) et Michelle Gisin (combiné) ont remporté une médaille d’or pendant la quinzaine. La Tessinoise a aussi décroché le bronze en géant, tandis que l’Obwaldienne a terminé troisième du super-G. Wendy Holdener a, quant à elle, obtenu l’argent en combiné et le bronze en slalom.