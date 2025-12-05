Ski alpin: Lara Gut-Behrami a été opérée avec succès

La championne tessinoise a subi une intervention chirurgicale lundi, après sa grave blessure au genou. Elle est sortie de l'hôpital en fin de semaine.

Lara Gut-Behrami à Sölden le 25 octobre. IMAGO/IPA Sport

Lara Gut-Behrami a été opérée lundi avec succès de son genou gauche blessé et a pu quitter l’hôpital vendredi. La Tessinoise de 34 ans aborde avec confiance la phase de rééducation à venir, indique Swiss-Ski dans un communiqué.

«Je me porte bien et je tiens à remercier tout particulièrement mon chirurgien pour son expertise et son assistance, ainsi que l’ensemble du personnel pour leurs soins et leur bienveillance, déclare la championne de Comano, qui a été opérée à l'Hôpital de la Tour, à Genève. Je suis heureuse de pouvoir maintenant rentrer chez moi, de retrouver ma famille et mon équipe, et je suis focalisée sur le parcours qui m’attend ces prochains mois pour retrouver ma meilleure forme physique.»

Lors d’une chute à l’entraînement survenue le 20 novembre à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami a subi une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament latéral interne ainsi qu’une lésion méniscale au genou gauche. La championne olympique de super-G est forfait pour le reste de la saison et donc, les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Ces derniers mois, «LGB» avait toujours laissé entendre qu’elle mettrait un terme à sa carrière à l’issue de cet hiver. Le 26 novembre, elle laissait pourtant son avenir ouvert. «Pour l’instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve», disait-elle.