Ski alpin: Lara Gut-Behrami se rapproche de la retraite

Lors de la traditionnelle journée que Swiss-Ski organise pour mettre en relation les athlètes et les médias, mercredi, la Tessinoise était particulièrement attendue. Comme à chaque fois. Il faut dire qu’elle sort d’une saison particulière, entre gloire et échec relatif. Son globe de cristal décroché en super-G n’a pas totalement effacé la déception des Mondiaux de Méribel. Lara Gut-Behrami avait quitté les Championnats du monde sans aucune médaille à son cou. C’est quelques jours plus tard, à peine, qu’elle conviait les journalistes à une conférence de presse pour parler de son ressenti, à froid.

De longues années

L’athlète de 32 ans a disputé sa première course de Coupe du monde en décembre 2007. 16 saisons plus tard, voilà qu’elle se plie encore aux préparations estivales. Pendant que le commun des mortels va se baigner et profiter des plages, les skieuses et skieurs s’entraînent. Lara Gut-Behrami a effectué un bloc physique avant de chausser les lattes en Amérique du Sud pour y profiter de l’hiver. Elle y a passé deux semaines. «Je me suis posé des questions en Argentine, a confié sans détour la Tessinoise. On n’a jamais vu le soleil. Je me suis demandé ce que je faisais là, si j’avais envie de faire des courses».